Llama Guillermo Ramírez a privilegiar el diálogo y el respeto en el Congreso

Ante los acontecimientos registrados durante la reciente sesión solemne del Congreso del Estado en Ciudad Juárez, el diputado presidente Guillermo “Memo” Ramírez reiteró que desde la Presidencia del Poder Legislativo siempre existirá respeto al derecho de libre expresión y a la manifestación pacífica de todas las personas y colectivos.

Sin embargo, señaló que también es responsabilidad institucional garantizar el orden, la seguridad y el adecuado desarrollo de las sesiones legislativas, particularmente en actos oficiales del Congreso del Estado.

“La diferencia de ideas nunca debe derivar en confrontaciones físicas, agresiones o escenarios de violencia. El diálogo siempre debe prevalecer”, expresó el legislador.

Ramírez subrayó que el tema del matrimonio igualitario es un asunto legítimo de debate público y parlamentario, por lo que deberá analizarse dentro de los cauces institucionales, con respeto a todas las posturas y privilegiando siempre la apertura democrática.

Asimismo, sostuvo que el Congreso del Estado debe seguir siendo un espacio de pluralidad, discusión y construcción de acuerdos, sin permitir que las diferencias políticas o ideológicas afecten la estabilidad institucional.

“Como Poder Legislativo, nuestra obligación es garantizar tanto la apertura democrática como el respeto al orden institucional. Chihuahua necesita diálogo, respeto y madurez para procesar cualquier diferencia”, concluyó