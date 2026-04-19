“Ya veremos”, responde Maru sobre el 2027 y destaca perfil de Tere Jiménez

Durante su visita a la Feria San Marcos de Aguascalientes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván fue cuestionada sobre la posibilidad de que contienda en el 2027 por la presidencia de la República y sobre opiniones políticas que la posicionan como una carta fuerte para Acción Nacional.

Al respecto, Maru Campos destacó el perfil de su homóloga Tere Jiménez, de quien expresó que le gustaría verla en la primera silla de la nación y que en su caso, decidirá más adelante: “ya veremos, ya veremos”.

La gobernadora indicó que tanto ella como Tere Jiménez son dos mujeres que han luchado mucho, incluso contra su propio partido en el ámbito local, sabiendo salir adelante y luchar por su gente.

“Nada nos ha sido regalado, heredado y otorgado a ella y a una servidora; hemos luchado muy duro contra corriente, hemos tenido el partido en contra en el ámbito local, incluso toda la estructura de un Gobierno del Estado en contra de nosotrass y hemos sabido salir adelante y luchar por nuestra gente. Entonces yo creo que hay que valorar estos dos perfiles”.

Cabe señalar que en una entrevista previa desde la Feria San Marcos, Maru Campos dijo que después de entregar la gubernatura en 2027 se tomará un descanso y buscará ejercer su vocación de servicio desde otra trinchera.