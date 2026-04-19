Embajador de EU lamenta muerte de dos instructores en Chihuahua

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos oficiales instructores de la legación diplomática y dos oficiales de investigación de Chihuahua, en el municipio de Morelos, cuando regresaban de un operativo de localización de seis narcolaboratorios.

La fiscalía del estado informó que los elementos fallecidos son: el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez Montes, elemento de esa corporación; así como dos oficiales adscritos a la embajada estadunidense que realizaban labores de entrenamiento en el marco del intercambio entre los dos países.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, señaló en redes sociales el embajador Johnson.

Afirmó que este trágico accidente “es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadunidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.

Con información de La Jornada