Maru Campos encabeza delegación chihuahuense en el arranque de la Feria Nacional de San Marcos 2026

– _En esta edición, Chihuahua es el estado invitado y cuenta con un pabellón donde se exhibe su cultura y tradiciones_

La gobernadora Maru Campos encabezó la delegación chihuahuense que asistió a la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, en la apertura del evento, junto con su homóloga de Aguascalientes, Tere Jiménez.

En esta edición de la fiesta sanmarqueña, Chihuahua es la entidad invitada de honor, por lo que la mandataria acudió para celebrar los 198 años de legado e identidad de la verbena.

La jornada comenzó el día sábado 18 de abril con la ceremonia tradicional de coronación de la Corte Real Hidrocálida, que encabeza Alexa González.

Posteriormente fue amenizada por la presentación musical “Entre Amigos”, a cargo de Emmanuel, Mijares, Lucero y Yuri, quienes deleitaron al público con sus éxitos.

Este domingo la Gobernadora se unió a la ciudadanía y a las autoridades locales durante el recorrido que se lleva a cabo por las avenidas y foros donde se desarrolla la FNSM.

Junto al secretario de Turismo, Edibray Gómez, y la titular del Ejecutivo de Aguascalientes, Maru Campos visitó el corredor de arte, el Foro del Lago, la Expo Industrial, la Plaza del Vestir y el área de alimentos típicos de la región.

Además inauguró el pabellón de Chihuahua donde se cuenta con muestras gastronómicas y de bebidas, exposiciones, una tirolesa, así como un corredor de artesanías y una representación del ferrocarril Chihuahua al Pacífico (Chepe), entre otros módulos.

El evento contó con el concierto a cargo del pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez y la representación de los juegos tradicionales de la Sierra Tarahumara por niñas y niños originarios de Agua Zarca, Guachochi.

Maru Campos presentó una tirolesa a escala, atracción emblemática del Parque de Aventura Barrancas del Cobre y promovió a la entidad como destino para turismo e inversiones.

“Estamos muy honrados de estar aquí, de compartir con gente tan bonita y tan cálida. ¡Que viva Aguascalientes y que viva Chihuahua!”, expresó la Gobernadora.

Por su parte, Tere Jiménez destacó que hoy se consolida una alianza histórica con Chihuahua.

“Estoy muy emocionada de que esté aquí Maru Campos, es una gran Gobernadora y aliada. Hace con mucho cariño su trabajo y prueba de ello, es que trajo todos los productos y lo mejor de la cultura de las y los chihuahuenses”, agregó.

El calendario de actividades de la FNSM continuará hasta el 10 de mayo con exposiciones, eventos taurinos y ganaderos, conciertos gratuitos, atracciones mecánicas, entre otros.

La delegación chihuahuense estuvo conformada por los secretarios de Turismo, Edibray Gómez; de Cultura, Alejandra Enríquez, y de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez.

También por los titulares de las secretarías de Desarrollo Rural, Mauro Parada; de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, entre otros.