Aún no es obligatorio pedir licencia, se definirá en convocatoria: Hugo González

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González señaló que aún no existe obligación para que quienes aspiran a las coordinaciones soliciten licencia de sus cargos públicos.

En este sentido, dijo desconocer el motivo por el cual la senadora Antea Chávez solicitó licencia del cargo y aclaró que será la Comisión Nacional de Elecciones quien defina si será requisito o no para buscar las coordinaciones.

Hugo González recordó que será el 22 de junio cuando se publique la convocatoria para las coordinaciones estatales, en donde deberá estar establecido si las personas aspirantes deberán separarse del cargo.

‎“Yo pienso, insisto que para que pidan licencia, ahorita no hay obligación de nadie porque no hay una convocatoria formalmente y esperemos a que llegue la convocatoria, pues posiblemente la convocatoria ya les pida la licencia o no, no estoy seguro”.