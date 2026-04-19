Califica Cruz de “descortesía” ausencia de Briguite Granados en el Consejo Estatal de Morena

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Perez Cuellar calificó como una descortesía política la ausencia de la presidenta estatal de Morena, Briguite Granados, a la sesión del Consejo Estatal que se llevó a cabo este domingo.

“Yo en lo personal te diría que sí me parece delicado que el Consejo que la nombró presidenta sesión y no sé, yo sí, creo que es un tema una descortesía política, pero bueno, pues no soy quien para opinar a nombre de ella. En lo personal, es una opinión mía, creo que sí es una desortesía”.

Asimismo, Pérez Cuéllar expresó que la importancia de que el Consejo Estatal se comprometa a la imparcialidad ante los próximos procesos que se llevarán a cabo en la entidad: “lo que hay que hacer es buscar que haya piso parejo, que haya una conducta imparcial de la presidenta estatal y es parte importante de lo que vamos a ver el día de hoy”.

Cabe señalar que el edil arribó a la sesión del Consejo Estatal acompañado de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, así como del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo con quienes destacó trabajo en unidad.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp