Lamenta Maru Campos fallecimiento de Pedro Román Oseguera, coordinador de la AEI

La gobernadora María Eugenia Campos Galván lamentó el fallecimiento de Pedro Román Oseguera Cervantes, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Fiscalía General del Estado.

El coordinador murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, al sur de la entidad.

Maru Campos expresó sus condolencias a familiares y amigos, recordando que Pedro Román trabajó por la seguridad de las y los chihuahuenses.