Inaugura Maru Campos el “Pabellón Chihuahua” en la Feria San Marcos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró el Pabellón Chihuahua de la Feria San Marcos, en Aguascalientes.

Acompañada del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos y de la gobernadora Tere Jiménez, Maru Campos ofreció un recorrido por el Pabellón Chihuahua en donde se exponen algunos de los lugares turísticos de la entidad, así como de la cultura rarámuri.

La mandataria también ofreció una muestra gastronómica de Chihuahua y presenció una ceremonia rarámuri.

Cabe señalar que para la edición 2026, Chihuahua fue el invitado especial de la Feria San Marcos.