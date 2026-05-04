¡Ya veremos!, responde Marco Bonilla a morenistas, quienes aseguran ganarán la gubernatura en 2027

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, amenazó con que en el 2027 Sonora será gobernado por Morena y lo mismo va a pasar en el estado de Chihuahua. Al respecto, Bonilla Mendoza le respondió con un “Ya veremos”.

“Que se cuiden en Sonora que traemos muy buen gallo, yo creo que por ahí vamos a ganarles también la gubernatura de Sonora, yo estoy seguro. Es un gobierno sumamente cuestionado en las licitaciones de carreteras, así que, Durazo, tiene mucho que aclarar, antes de andar opinando tonterías”.

Cabe recordar que ayer el morenista expresó: “No demos gusto a los conservadores que han intentado de todo para confrontarnos, para denigrarnos, para dividirnos. No nos metamos en la política pequeña, aquella de mi intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política”, expresó Durazo.

El gobernador de Sonora indicó que la llamada Cuarta Transformación no debe distraerse en pleitos menores, y resaltó que la unidad del movimiento se ha vuelto “estratégica”.

“Aspirar, no es traicionar. Competir no es dividir, y debatir, no es destruir (…) Hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto, vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste”.