Reconoce Brighite Granados designación de Ariadna Montiel como presidenta nacional de Morena y destaca unidad

Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, expresó que la designación de Ariadna Montiel Reyes como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido fortalece la organización interna.

“Le deseamos éxito en esta nueva responsabilidad y confiamos en que su experiencia va a contribuir al fortalecimiento de Morena y al cumplimiento de sus principios”, expresó.

Señaló que la nueva dirigencia nacional dará continuidad al trabajo con el que se ha venido organizando el movimiento de la cuarta transformación, con una estructura que ha consolidado a Morena como la principal fuerza política del país y con una base de 12.5 millones de afiliados registrados a nivel nacional.

La dirigente estatal de Morena destacó que la unidad entre los militantes del partido se mantendrá bajo la premisa de que lo importante es el movimiento y la lucha del pueblo organizado.

“En Morena estamos unidos y siempre trabajaremos por ello. Ya tenemos reglas claras y con ellas hay que trabajar juntos para que la transformación llegue a Chihuahua, con la organización y el respaldo de nuestra militancia”, dijo.

Brighite Granados le deseó éxito a Ariadna Montiel en la nueva encomienda de dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional.