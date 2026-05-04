Morenistas marchan para exigir renuncia de Maru Campos

Morenistas de diversas agrupaciones se manifestaron este lunes para exigir la renuncia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, acusándola de permitir el ingreso de la CIA en operaciones de seguridad.

La marcha inició desde la glorieta de Pancho Villa con rumbo a Palacio de Gobierno en donde pidieron que el PAN y la CIA salgan de la entidad, así como juicio político para Campos Galván.

Entre las figuras destacadas que se vieron en la marcha se encuentran Martín Chaparro, e dirigente estatal de Morena; Víctor Quintana, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Javier Corral y Benjamin Nogueira de Movimiento Ciudadano.