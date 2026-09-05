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“Ya nos crecieron”: Maru Campos destaca a los hijos de Marco Bonilla en 5to Informe

En medio del ambiente político que se vivió durante el Quinto Informe de Gobierno del alcalde Marco Bonilla, la gobernadora Maru Campos protagonizó un momento más familiar al referirse con cariño a los hijos del presidente municipal.

Al observar a los pequeños acompañando a su padre durante el evento, la mandataria estatal destacó cuánto han crecido y los presentó como parte importante de la familia Bonilla.

“Ya nos crecieron, tres estrellitas de su papá: Marco, Pablo y Mateo”, expresó Maru Campos, en un comentario que arrancó sonrisas entre los asistentes.

El momento contrastó con el tono formal del informe, donde Bonilla presentó los principales resultados de su administración, y permitió mostrar una faceta más personal del alcalde, quien estuvo acompañado por su familia en esta fecha significativa.

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