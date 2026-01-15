Ya levantó la mano empresario para administración 2026-2029: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Claudia Portillo López dio a conocer que ya levantaron la mano varios empresarios para encabezar la administración 2026-2029 de dicha organización.

En este sentido, destacó que en el mes de marzo se lanzará la convocatoria formal como lo estipulan las reglas de Cocentro.

“Todavía estamos en el tiempo de cierre aún tenemos unos eventos que nos tocan, ya hay alguien que ya presentó interés”, comentó.

Será a finales de marzo que se dé la toma de protesta de la nueva mesa directiva, quien tendrá un nuevo representante para el comercio formal de Chihuahua.