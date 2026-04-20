Se alejan de territorio chihuahuense el frente frío 45 y masa de aire polar; prevén incremento de temperaturas para este lunes

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Durango. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, y muy caluroso prevaleciendo la onda de calor en Durango. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la mesa del norte con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

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