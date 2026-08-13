Ya es Instagram official: Jorge D’Alessio confirma que ya tiene una nueva relación y Marichelo reacciona a la noticia

Jorge D’Alessio confirmó que está enamorado de nuevo y aclaró que su pareja no tuvo relación con su divorcio de Marichelo, quien respaldó públicamente su nueva etapa.

Jorge D’Alessio confirmó que ya tiene una nueva relación sentimental y que decidió darse una nueva oportunidad en el amor, meses después de poner fin a su matrimonio con Marichelo Puente.https://terrific-live-polls.

El integrante de Matute hizo pública la noticia a través de sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía de dos manos entrelazadas dentro de un automóvil, esto a pesar de que recientemente había negado esta posibilidad.

La imagen, sin mostrar el rostro de su nueva pareja, estuvo acompañada por un mensaje en el que D’Alessio también quiso frenar cualquier especulación sobre el origen de su divorcio.

“Para todas esas páginas de Instagram que se sienten ‘periodistas’: 1- SÍ, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”, escribió.

El músico fue enfático al señalar que la mujer con la que inició esta relación no intervino en el final de su matrimonio con Marichelo.

“2- NO, ella no es la ‘Causante de mi divorcio’”, puntualizó.

Ya es Instagram Official: Jorge D’Alessio confirma que tiene una nueva relación de pareja (Instagram / Jorge D’Alessio)

Jorge D’Alessio asegura que Marichelo y sus hijos conocen a su nueva pareja

D’Alessio también explicó que su nueva relación no es un secreto para su familia y aseguró que tanto Marichelo como sus hijos conocen a la mujer con la que ahora comparte su vida.

“3- Tanto Mac y mis hijos saben de ella y estamos todos MUY BIEN gracias a DIOS”, escribió.

El músico cerró su mensaje con una petición directa para quienes han especulado sobre su vida privada y defendió su derecho a comenzar una nueva etapa sentimental.

“4- Ya déjenme en paz que no le estoy haciendo daño a nadie. BENDICIONES”, concluyó.

Marichelo y sus hijos ya conocen a la nueva pareja de Jorge D’Alessio(Instagram)

La confirmación llega después de varios meses en los que la relación entre D’Alessio y Marichelo estuvo bajo el escrutinio público. La pareja confirmó su separación en abril y posteriormente quedó establecido que su divorcio ya era legal. En junio, Marichelo descartó además cualquier posibilidad de reconciliación y explicó que ambos mantienen una relación de respeto y cariño por sus hijos.

Marichelo respalda la nueva relación de Jorge D’Alessio

Poco después de la publicación de Jorge D’Alessio, su exesposa Marichelo recurrió también a Instagram para fijar su postura sobre la nueva relación de su exesposo.

La actriz y conductora fue contundente al deslindar a la nueva pareja de Jorge de la ruptura matrimonial.

“A la opinión pública: Ante la información que Jorge ha hecho pública el día de hoy sobre su relación, quiero expresar algo y dejarlo sumamente claro. Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”, afirmó.

Marichelo también destacó que los años que compartió con D’Alessio y, sobre todo, sus hijos, mantienen un vínculo entre ambos pese al final de su relación como pareja.

Marichelo apoya a su ex en esta nueva etapa de su vida (Instagram)

“Jorge y yo compartimos muchos años de vida y, sobre todo, compartimos lo más importante: nuestros hijos. Por ellos siempre seremos familia, desde un lugar distinto, pero con cariño, respeto y deseándonos el bien”, expresó.

La conductora añadió que tanto ella como sus hijos conocen a la nueva pareja de D’Alessio y que están contentos por él.

“Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. De corazón, les deseo todo lo mejor”, escribió.

Jorge D’Alessio agradece a Marichelo por su mensaje

Marichelo aprovechó su publicación para cerrar cualquier especulación sobre el tema y dejar claro que no pretende convertir la nueva relación de su exesposo en motivo de conflicto.

“Con este mensaje cierro cualquier comentario de mi parte sobre el tema. Creo profundamente que cada uno merece seguir adelante, reconstruir su vida y encontrar felicidad. Les deseo una etapa llena de cosas bonitas. Con mucho cariño y respeto, Marichelo”, concluyó.

Jorge D’Alessio y Marichelo han decidido llevar su divorcio con respeto mutuo (Instagram)

D’Alessio retomó las palabras de su exesposa y las compartió en sus propias historias de Instagram. Sobre el mensaje escribió: “TE ADORO MAC! Gracias”.

La reacción de ambos contrasta con los rumores que acompañaron su separación durante los últimos meses. En abril, D’Alessio había pedido mantener el proceso en privado y aseguró que la prioridad de ambos eran sus hijos. También reconoció entonces su responsabilidad en la crisis matrimonial.

Marichelo y Jorge D’Alessio manejan su divorcio con respeto

Jorge D’Alessio y Marichelo se casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos. Durante su matrimonio formaron una familia integrada por Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de Marichelo de una relación anterior y a quien D’Alessio ha considerado parte de su familia.

Tras confirmar su separación, ambos han insistido en que su prioridad son sus hijos y han procurado mantener una relación cordial.

En junio, Marichelo dejó claro que, aunque ya estaban divorciados, continuarían viéndose porque D’Alessio es el padre de sus hijos y que entre ellos existe “una relación con respeto y cariño”.

Ahora, con la confirmación de su nueva relación, D’Alessio marca públicamente el inicio de otra etapa sentimental.

Marichelo, por su parte, dejó claro que no considera a la nueva pareja responsable del final de su matrimonio y que, como familia, ambos han decidido seguir adelante desde un lugar distinto.