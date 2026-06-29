¿Ya activaste la alerta de sismos de Google? Así se hace

Activa la alerta de sismos de Google en tu celular y recibe avisos hasta 30 segundos antes de un movimiento telúrico.

La alerta de sismos de Google se ha convertido en una herramienta clave para la prevención, ya que puede avisar hasta 30 segundos antes de un movimiento telúrico.

En eventos recientes como los sismos de Venezuela, usuarios aseguraron que esta función les permitió ponerse a salvo con anticipación.

Gracias al acelerómetro de los smartphones, se detectan patrones de movimiento que se envían a los servidores de Google, generando la alerta.

Activarla en tu celular es sencillo y puede marcar la diferencia en una emergencia.

Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google

El paso a paso para activar la alerta de sismos de Google es el siguiente:

Abre el menú configuración de tu celular y escribe la palabra “sismo”

Entra al menú de “Alerta de emergencias inalámbricas”

Revisa que las alertas estén activadas y en la opción de “Recordatorio de alertas2 habilita la función a “Una vez”

Activa la pestaña de “Siempre reproducir alertas en volumen máximo” para que te lleguen los avisos aunque el dispositivo móvil esté en silencio

Smartphone Android (Pexels )

En caso de que también quieras compartir tu ubicación con tus contactos en situaciones de emergencia.

Para ello, deberás hacer lo siguiente:

Abre el menú configuración de tu celular y dirígete a Seguridad y emergencia

Pulsa en el menú de “Emergencia SOS”

Activa la opción “Enviar mensaje de SOS automáticamente” para que en cualquier situación de emergencia les llegue a tus contactos tu ubicación

Gracias al acelerómetro que tiene los smartphone es que se pueden detectar situaciones de riesgo como los sismos.

Al ocurrir ciertos patrones de movimiento similares a los sismos y ser detectados por los celulares, se envía esa información a los servidores de Google.

Lo que genera la llamada alerta de Google que manda al usuario sobre el movimiento telúrico.