Lebron James acapara los reflectores de cara a la agencia libre en la NBA

Lebron James fue la pieza clave en el mercado de fichajes de la NBA hace 16 años, cuando decidió unirse a Miami, y podría serlo también este verano, al menos en la agencia libre.

La agencia libre de la NBA comienza el martes por la noche, y el futuro de James encabeza la lista de las historias más interesantes que se resolverán en los próximos días y semanas.

Lo único que parece claro en lo que respecta a James es que su retiro aún no se ha concretado, lo que significaría que el líder histórico de la NBA en puntos anotados, minutos jugados y partidos disputados regresaría para una temporada número 24, ampliando así su récord, y potencialmente, incluyendo los partidos de playoffs, disputaría su partido número 2 mil.

La pregunta es ¿dónde?

Sus opciones incluirían quedarse con Los Angeles Lakers, regresar a Miami o Cleveland (ambos equipos tendrían interés por razones obvias) o incluso considerar mudarse a otro lugar como Golden State y unirse a sus viejos amigos Stephen Curry y Draymond Green para perseguir un título más.

Green, de quien no se espera que abandone Golden State, rechazó el lunes su opción de contrato de 27.6 millones de dólares para la próxima temporada. Lo hizo para darle a los Warriors mayor margen de maniobra para incorporar jugadores en los próximos días.

“Cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer”, dijo James cuando los Lakers fueron eliminados esta primavera por Oklahoma City en una barrida de 4-0.

Se acerca el momento

El plazo en el que los equipos pueden empezar a hablar oficialmente con los agentes libres —aparte de los de su propio equipo, esas conversaciones empezaron al termino las Finales de la NBA— se abre a las 18:00 (hora del este) del martes, y es posible que poco después se cierren varios acuerdos.

En la mayoría de los casos, no se podrán formalizar nuevos acuerdos hasta al menos el final de la moratoria de la temporada baja de la NBA, el 6 de julio.

“Este periodo en el que nos encontramos ahora mismo, desde mediados de mayo hasta mediados de julio, es una carrera contrarreloj de dos meses con el draft, el combine, la agencia libre, la liga de verano, todo eso”, dijo el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr., a principios de este mes. “Estamos muy ocupados ahora mismo. Pero es una época divertida del año. Aquí es donde tomamos decisiones, definimos la plantilla, hacemos todo eso”.

Los finalistas de la NBA —el campeón Nueva York y el subcampeón San Antonio— tendrán que realizar algunos movimientos en los próximos días, aunque se espera que mantengan a sus plantillas prácticamente intactas.

Los Knicks mantendrían a Landry Shamet con un contrato de cuatro años, según informó el lunes una persona con conocimiento de los detalles. Y los Spurs anunciaron el lunes que el tirador Julian Champagnie, quien brilló en repetidas ocasiones con San Antonio en los playoffs, firmó un nuevo contrato con el club; una persona con conocimiento de los términos informó a Ap que se trataba de un contrato de tres años por hasta 45 millones de dólares.

Ya se han tomado muchas otras decisiones y se han configurado muchas otras plantillas en toda la liga, ya sea mediante traspasos o mediante la renovación o extensión de contratos de los propios jugadores por parte de los equipos.

Detroit ha llegado a un acuerdo con el escolta, Kevin Huerter, por un contrato de tres años y 27 millones de dólares que lo mantendrá en los Pistons, según informó a Ap una persona familiarizada con los términos; el tercer año es opcional.

Sacramento traspasó al exj ugador de lotería Devin Carter y una futura selección de segunda ronda a Atlanta para liberar espacio salarial, y el escolta de los Kings, Zach LaVine, ejerció su opción de jugador por 49 millones de dólares, según declaró una persona familiarizada con estos movimientos bajo condición de anonimato porque aún no se han finalizado.

Miami se hará con Antetokounmpo y Bobby Portis en un intercambio que envía a Tyler Herro, otros jugadores y selecciones del draft a Milwaukee, pero esto no se concretará hasta que finalice el plazo de la moratoria.

Mientras tanto, los Heat buscarán incorporar tiradores: Tim Hardaway Jr., cuyo padre lleva el número retirado en Miami, y Khris Middleton, el favorito de Antetokounmpo desde hace mucho tiempo, son opciones muy lógicas.

Los Heat mantendrán a Andrew Wiggins, quien el lunes ejerció su opción de 30 millones de dólares para la próxima temporada y, según una persona familiarizada con las conversaciones entre las partes, ha llegado a un acuerdo de principio por un contrato de 34 millones de dólares para las dos temporadas siguientes, con la opción de renovar para la temporada 2028-29.

Podrían concretarse más traspasos, ya que una persona cercana a las negociaciones confirmó a la Ap que Toronto ha conversado con Los Angeles Clippers sobre la posibilidad de que Kawhi Leonard, quien lideró a los Raptors al título de la NBA en 2019, regrese a Ontario la próxima temporada.

Además, se cree que Boston aún mantiene conversaciones sobre la posibilidad de traspasar a Jaylen Brown, MVP de las Finales de la NBA de 2024, quien fue la pieza clave de la oferta, finalmente infructuosa, de los Celtics para conseguir a Antetokounmpo en las negociaciones con Milwaukee.

“Nadie ha ganado más partidos combinados de temporada regular y playoffs desde que entré en la liga hace 10 años”, publicó Brown en redes sociales el fin de semana. Y tiene razón: los Celtics han ganado 523 partidos con Brown en la alineación, incluyendo los de playoffs, seis más que los que Denver ha ganado con Nikola Jokic en ese mismo periodo.