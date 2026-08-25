Xavi Hernández promete estilo más ofensivo con Países Bajos; “estamos aquí para ganar”

Zeist. El entrenador español Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos, prometió este martes devolver la filosofía de futbol ofensivo que hizo famosa a la Oranje, convencido de que esa apuesta se traducirá en mejores resultados para la tres veces subcampeona del mundo.

El combinado neerlandés fue una de las decepciones en el pasado Mundial de la FIFA: terminó como líder de su grupo sin alcanzar su más alto nivel y luego fue eliminado ante Marruecos en penales en los dieciseisavos de final.

“Si jugamos tomando la iniciativa, dominando el juego y compitiendo de manera ofensiva, estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados”, dijo el ex centrocampista de 46 años durante su primera rueda de prensa desde que fue nombrado al frente de la Naranja mecánica.

“Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y mostraba un buen futbol. Ese es mi objetivo: jugar bien para poder estar orgulloso”, dijo Xavi.

Ante la pregunta de qué era más importante, el futbol atractivo o los resultados, Xavi respondió que ambos.

“Estamos aquí para competir, disfrutar y ganar. Insisto: estamos aquí para ganar”.

Al sustituir a Ronald Koeman con un contrato de cuatro años, Xavi se convirtió en el primer entrenador extranjero de la Oranje en 48 años. La leyenda del Barcelona, que ganó el Mundial de 2010 con España como jugador, no ha ocupado un puesto de entrenador principal desde que dejó el equipo azulgrana en 2024.

Xavi, cuyo primer cargo como técnico fue en el club catarí Al-Sadd, conquistó el título de La Liga 2023 con el Barça, pero fue destituido al final de la temporada siguiente y sustituido por Hansi Flick.

El director neerlandés Nigel de Jong reveló que se habían puesto en contacto con el ex entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y con el ex técnico del Liverpool, Arne Slot, antes de decidirse por Xavi. “Bueno, no está mal la posición después de Guardiola y después de Slot, ¿no?”, bromeó Xavi. “No me importa si soy el tercero o el décimo”.

El primer partido de Xavi al mando de la Oranje será un duelo de la Liga de Naciones en casa contra la selección alemana, el 24 de septiembre. En el banquillo rival tendrá enfrente a otro debutante como seleccionador, la leyenda del Liverpool Jürgen Klopp.