Concanaco a favor de registro de líneas telefónicas; protección a datos, prioridad

Octavio de la Torre Stéffano presidente de la Concanaco destacó que es necesario el registro de líneas telefónicas como un proceso preventivo contra la extorsiones telefónica.

En este sentido el máximo líder del comercio nacional, destacó que el sector empresarial ha sufrido del delito de extorsión el cual incluso a cobrado vidas de líderes en algunos estados por lo cual están a favor de la reforma que obliga el registro de las líneas telefónicas.

“Con esto las líneas telefónicas ya tienen identificado quien es el propietario y es fundamental, ya lo hemos expresado que todas las líneas telefónicas de nuestro país que tengan pleno conocimiento de quien es el titular de esa línea y tengan las acciones porque el mayor volumen de extorsiones del país han sido a través de llamadas telefónicas”, comentó.

Señaló que es necesario proteger los datos de las personas que se registren y blindar de fraudes y extorsiones.

Cabe destacar que el sector comercial sólo ha tenido un caso de extorsión en Chihuahua capital, por lo cual es un buen incentivo a la seguridad en este tema.