Entrega Maru Campos patrullas eléctricas a Policía Vial de Delicias

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la entrega de 30 vehículos eléctricos para la Policía Vial de Delicias.

Como parte de la “Ruta Chihuahua”, Maru Campos acudió al Subcentro Centinela en compañía del alcalde Jesús Valenciano García y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

Las unidades cuentan con su propia unidad de carga electrónica y un centro de abastecimiento energético con paneles solares que representan una inversión de 28 millones de pesos.

Maru Campos subió a una de las patrullas en compañía de Jesús Valenciano y la condujo por el camellón del Subcentro Centinela.