Encuentran sin vida a hombre dentro de vivienda en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez

Chihuahua, Chih.- Un hombre de aproximadamente 55 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Nuevo León y Canarios, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, al norte de la ciudad, cerca de la vialidad Sacramento.

Tras el reporte, elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones y el procesamiento de la escena.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine la causa oficial del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.