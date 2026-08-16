Monterrey destrozó con un 6-1 a FC Juárez en el regreso de la Liga MX

El Monterrey se aprovechó del sotanero del Apertura 2026 de la Liga MX y para abrir la Fecha 4 goleó 6-1 a FC Juárez, todo en la cancha del Gigante de Acero, donde se ratificó como candidato a llegar lejos de la mano de Matías Almeyda.

Fue una exhibición ofensiva de Rayados, pues prácticamente todos sus atacantes dijeron presente en el marcador, con Lucas Ocampos afirmándose en la cima de la tabla de goleo al firmar su quinta anotación.

Del lado de FC Juárez tienen tarea pendiente, pues no han sumado un solo punto en la fase regular y ya hubo cambio de timón con la salida de Pedro Caixinha y el arribo del español Salvador Valero, quien funge como interino.

Así cayeron los goles de Monterrey y FC Juárez

Fue apenas a los seis minutos cuando cayó el primero de Monterrey, cuando Luca Orellano definió perfecto con un zurdazo pegado a segundo palo, dejando parado al guardameta Sebastián Jurado.

Y Diego Rossi puso el segundo al lucirse con un golazo, bajando la pelota con el pecho y de aire inventando un remate con la zurda para ponerla pegada al palo.

A la fiesta se unió el belga Hugo Cuypers, quien aprovechó un descuido para rematar perfecto con un zurdazo cruzado, a la base del palo; otra vez Jurado ni se lanzó.

Pero FC Juárez despertó aprovechando un despiste de la zaga de Rayados y Óscar Estupiñán se encontró el balón para mandarlo al fondo con un tiro cruzado.

🚨 ¡SE PONEN BRAVOS! 🐴🔥 Juárez no quiere caer sin dar pelea y Estupiñán pone el 3-1 😤#SábadoFutbolero pic.twitter.com/jbkPjBBmDC — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 16, 2026

Antes del descanso llegó el cuarto para los de casa, cuando Orbelín Pineda se reencontró con el gol en Liga MX tras cinco años de espera.

Tras el descanso Monterrey no bajó la velocidad y se vio un golazo brutal de Lucas Ocampos, quien siguió encendido de cara al arco con un derechazo imparable para Jurado.

La cereza del pastel la puso Jorge Rodríguez, pues el corcho se elevó en el área de Bravos para rematar de cabeza, pegado al poste, firmando el 6-1 final.

Con esto Monterrey llegó a nueve puntos en su cosecha, mientras que FC Juárez es colero sin unidades hasta el momento.

Con información de FoxSports