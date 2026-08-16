¿Quién es Inde Navarrette, la actriz de origen mexicano que llega al UCM con ‘X-Men’?

Inde Navarrette dará el salto de Superman & Lois y el cine de terror al Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel Studios confirmó durante la presentación de Disney en D23 en Anaheim, California, que la actriz de origen mexicano interpretará a Rogue en la nueva película de X-Men.

La película, dirigida por Jake Schreier, tiene previsto su estreno en cines el 5 de mayo de 2028. El proyecto marcará la incorporación formal de los X-Men al MCU después de que Marvel Studios recuperara los derechos cinematográficos de los personajes tras la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney.

Inde Navarrette será Rogue en la nueva película de X-Men

En la nueva película de los X-Men, Inde Navarrette interpretará a Rogue, una de las mutantes más conocidas de Marvel.

El personaje posee la capacidad de absorber temporalmente los poderes, recuerdos y parte de la energía vital de otras personas mediante el contacto físico.

La nueva versión llegará después de que Rogue fuera interpretada por Anna Paquin en las películas de X-Men producidas por Fox.

El anuncio coloca a Navarrette junto a un elenco encabezado por Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Scott Summers/Cyclops, Maya Boyd como Storm, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como Charles Xavier/Professor X y Adam Driver como Mister Sinister.

¿Quién es Inde Navarrette?

Inde Navarrette nació el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona. Su nombre real es Danielle Fabiola Navarrette y tiene 25 años.

Su papá es mexicano y su madre, Tasi Fox, es australiana. Su padre fue integrante de los Marines de Estados Unidos y su madre trabajó en una fábrica.

La propia Inde ha hablado de una infancia marcada por los cambios de residencia y por una familia que no tenía vínculos profesionales con Hollywood.

La actriz creció en un entorno multicultural y pasó parte importante de su juventud en California. Su madre fue una figura decisiva en su interés por la actuación y, según ha contado la actriz, durante su infancia la familia veía películas como Funny Girl, Gladiator, Moulin Rouge! y Alien que, a la postre, se convirtieron para ella en una fuente de inspiración.

Su acercamiento a la actuación comenzó cuando era niña, durante un programa de verano de la YMCA. Mientras su hermano participaba en actividades de ciencias, Inde entró a clases de drama y danza. La experiencia la llevó a participar en obras escolares y a considerar la actuación como una profesión.

Una de sus primeras influencias fue Gladiator, protagonizada por Russell Crowe. La actriz explicó que la interpretación de Crowe le hizo comprender el impacto que podía tener un actor sobre el público.

Cuando su familia se trasladó a Los Ángeles, su mamá le preguntó si realmente quería dedicarse a la actuación. Inde respondió que sí y comenzó a buscar audiciones.

Para financiar sus fotografías profesionales y otros gastos relacionados con los procesos de casting, terminó la escuela antes de lo previsto y consiguió distintos trabajos.

Antes de consolidarse como actriz, además, Inde Navarrette logró tener una presencia importante en Twitch.

Era aficionada a los videojuegos desde niña y comenzó a transmitir partidas, una actividad que le permitió construir una comunidad propia. En particular, ha hablado de su afición por Call of Duty y de su interés posterior por videojuegos como The Last of Us.

La trayectoria de Inde Navarrette: de ’13 Reasons Why’ a ‘Superman & Lois’

Inde Navarrette comenzó a sumar créditos en distintas producciones a finales de la década de 2010.

En 2019 interpretó a Veronica en la serie Denton’s Death Date, donde apareció en 10 episodios.

En 2020 llegó a 13 Reasons Why, la serie de Netflix producida por Selena Gomez, con el personaje de Estela de la Cruz, hermana de Monty de la Cruz.

Participó en nueve episodios de la cuarta y última temporada. Ese mismo año apareció en la película independiente Wander Darkly y en el cortometraje Cranberry Nights, según da cuenta su perfil en IMDb.

Su trabajo de mayor repercusión en televisión llegó en 2021 con la serie Superman & Lois, donde interpretó a Sarah Cushing, hija de Lana Lang y Kyle Cushing y pareja de Jordan Kent, personaje interpretado por Alex Garfin.

La actriz permaneció en la serie de The CW durante cuatro temporadas y sumó 47 episodios entre 2021 y 2024.

El papel la vinculó por primera vez con una franquicia de superhéroes, aunque perteneciente al universo televisivo de DC y no a Marvel. ( IMDb )

Después participó en la película de acción Trap House como Teresa Flores y asumió uno de sus mayores retos con Obsession, película de terror dirigida por Curry Barker que se convirtió en un éxito del género.

‘Obsession’ convirtió a Inde Navarrette en una revelación del cine de terror

Obsession se convirtió en el paso definitito en la carrera cinematográfica de Inde Navarrette.

La película sigue a Bear, un joven interpretado por Michael Johnston, que utiliza un objeto sobrenatural para conseguir que Nikki Freeman, el personaje de Navarrette, se enamore de él.

El deseo se convierte en una relación marcada por la obsesión y la violencia en una de las películas de terror más celebradas de los últimos años.

La producción tuvo un presupuesto de 750 mil dólares y fue adquirida por Focus Features después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025.

Tras su estreno comercial en Estados Unidos, el 15 de mayo de 2026, la película se convirtió en un fenómeno.

Obsession superó los 400 millones de dólares en la taquilla mundial, una cifra que la convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales del cine de terror de 2026.

Con información de Quién