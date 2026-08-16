Prevén lluvias fuertes al suroeste de la entidad y altas temperaturas en zona este

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este domingo 16 de agosto se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes (de 50mm a 75mm) en la zona suroeste de la entidad.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

A su vez, en la zona este de la entidad se presentarán temperaturas de entre 40°C y 45°C.

Asimismo, vientos de 20 a 30 kilómetros por hora cuyas rachas podrían llegar a los 60 km/h.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.