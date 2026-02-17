La relación entre Kate Middleton, el príncipe William con sus primas, las princesas Eugenia y Beatriz atraviesa un momento de distancia, por el vínculo de Andrés con Jeffrey Epstein.

El vínculo entre Kate y William, príncipes de Gales, con sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, ha pasado de cordial a distante, según reportes de Daily Mail de fuentes cercanas a la familia real.

La supuesta ruptura entre los miembros de la familia real británica, tras semanas de tensión interna que han ido más allá de rumores superficiales parecen haber visto la luz.

William y Kate toman distancia de Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, en medio del escándalo Epstein

De acuerdo con la fuentes del tabloide británico, la relación entre la princesa de Gales, Kate, y las princesas Beatriz y Eugenia carecería de la cercanía que se esperaba entre primos dentro de la realeza, pese a haber compartido momentos familiares en el pasado.

Las fuentes taambién aseguran que ni Kate ni William han expresado públicamente hostilidad, pero en privado mantienen cierta distancia con sus primas por diversos motivos.

Princesas Eugenia, Beatriz con William y Kate. (Getty Images)

“Todos conocen los sentimientos de William hacia su tío. Nunca ha tenido una relación cercana con él”, afirmó una fuente cercana.

Parte de la tensión actual está influida por la reciente polémica sobre los archivos revelados de Jeffrey Epstein, en los que aparece en múltiples ocasiones el expríncipe Andrés, papá de Beatriz y Eugenia.

Aunque no hay evidencia de que la polémica de Andrés con Epstein sean el motivo del distanciamiento, sí se observa aun distanciamiento entre los príncipes de Gales y sus primas.

Príncipe William quiere tomar medidas contra sus primas

Por otra parte, Daily Mail señala que el príncipe William podría estar considerando tomar una postura más firme respecto al papel de sus primas dentro de la institución.

Aunque no se trata de decisiones oficiales, analistas han señalado que William podría decidir el futuro de Beatriz y Eugenia dentro de La Firma el término coloquial para describir a la familia real británica como institución.

Princesas Beatriz y Eugenia (AP)

La familia real ha procurado cuidar su imagen pública, evitando declaraciones o enfrentamientos aeste contexto donde Kate y William también han estado en el centro de atención por otros acontecimientos recientes, como la evolución de la salud de Kate tras revelar que padeció cáncer.