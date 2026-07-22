William Shatner, actor de ‘Viaje a las Estrellas’, y su hija revelan que recibieron diagnóstico de cáncer en fase 4

William Shatner y su hija Melanie Shatner Gretsch dieron a conocer que enfrentaron al mismo tiempo diagnósticos de cáncer en fase 4 del que afortunadamente salieron bien librados.

William Shatner, protagonista de la serie original de Viaje a las Estrellas, reveló que tanto él como su hija menor, Melanie Shatner Gretsch, recibieron diagnósticos de cáncer en fase IV con menos de un año de diferencia. En una entrevista con People, el actor y su hija relataron cómo vivieron de manera paralela uno de los momentos más difíciles de su vida.

Melanie, de 61 años, explicó que en julio de 2022 detectó un pequeño bulto debajo del pecho, apenas cinco meses después de una mastografía sin hallazgos.

Los estudios confirmaron un cáncer de mama HER2 positivo que ya se había extendido a los ganglios linfáticos del tórax, por lo que recibió quimioterapia, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia durante aproximadamente un año y medio.

William Shatner recibió un diagnóstico de melanoma con metástasis

Mientras Melanie se acercaba al final de su tratamiento, William Shatner recordado por su icónico personaje en la serie original de Star Trek, descubrió un bulto en la mejilla.

Los médicos diagnosticaron un melanoma maligno en fase IV que ya se había propagado a los pulmones y al cerebro.

El actor fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y posteriormente recibió dos años de inmunoterapia.

William Shatner reveló que él y su hija Melanie fueron diagnosticados con cáncer casi al mismo tiempo (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Al recordar ese momento, Shatner contó que los especialistas fueron contundentes con el pronóstico inicial. “Me dijeron: ‘Tienes cáncer. Si hubieras venido más tarde, habrías muerto’. Así es mi vida. Creo que el universo está cuidando de mí”.

El actor también destacó la atención médica que ambos recibieron: “Conseguimos a los médicos perfectos para su cáncer y para mi cáncer”, afirmó al referirse al tratamiento que permitió controlar ambas enfermedades.

Melanie Shatner temió por la vida de su papá tras ser diagnosticado con cáncer

La hija del actor de Viaje a las Estrellas confesó que, durante el periodo más intenso de la quimioterapia, una de sus mayores preocupaciones no era su propia enfermedad, sino la posibilidad de perder a su padre.

“Recuerdo claramente pensar: ‘No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo'”, relató.

William Shatner reveló que él y su hija Melanie fueron diagnosticados con cáncer casi al mismo tiempo (Michael Loccisano/Getty Images for SXSW)

También recordó una noche en la que, convencida de que estaba muriendo, llamó a Shatner en plena madrugada. El actor llegó pocos minutos después para abrazarla y tranquilizarla.

Según Melanie, su padre le dijo: “Esto será solo un pequeño episodio en tu vida. Vas a superarlo y será un recuerdo”.

Además del apoyo emocional, Shatner se ofreció a cubrir los gastos del tratamiento de su hija. “No quiero que te preocupes. Solo envíame las cuentas”, le dijo en ese momento, recordó Melanie.

William Shatner y su hija están libres de cáncer

De acuerdo con la publicación estadounidense, tanto William Shatner como Melanie Shatner Gretsch permanecen libres de cáncer desde finales de 2024 y continúan bajo seguimiento médico.

La experiencia fortaleció la relación entre ambos y dio origen al podcast No Time but Now, en el que conversarán con médicos, especialistas y sobrevivientes para hablar sobre salud, prevención y resiliencia.

En 2021 hizo su “viaje a las estrellas” con la empresa Blue Origin (Mario Tama/Getty Images)

Shatner reconoció que la enfermedad modificó su forma de entender la vida. “Tengo miedo de morir porque todavía quiero saber qué pasa después. Quiero seguir viviendo, viendo y aprendiendo”, expresó durante la conversación con People.

¿Quién es William Shatner?

Nacido el 22 de marzo de 1931 en Montreal, Canadá, William Shatner construyó una carrera de más de siete décadas en cine, televisión, teatro y música.

Alcanzó fama internacional como el capitán James T. Kirk en la franquicia Viaje a las Estrellas, personaje que interpretó tanto en televisión como en una serie de películas.

Además de su trabajo como actor, ha sido escritor, productor, director y conductor de programas documentales.

En 2021, a los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio al participar en una misión suborbital de Blue Origin, experiencia que relató posteriormente en un libro autobiográfico.