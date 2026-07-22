Localizan vehículo de mujer desaparecida a unas cuadras del sitio donde hallaron un cuerpo en la colonia Ladrilleros

Un vehículo presuntamente perteneciente a una mujer reportada como desaparecida fue localizado la tarde de este martes en el cruce de las calles Hermanos Barragán y 26 de Julio, en la colonia 2 de Octubre, generando una fuerte movilización de autoridades.

Se trata de un automóvil Ford Fusion color gris, de modelo atrasado, el cual estaría relacionado con una pesquisa emitida desde el día de ayer por la desaparición de una mujer. El hallazgo ocurrió a escasa distancia del terreno baldío de la colonia Ladrilleros, donde horas antes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 35 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el vehículo y el cuerpo localizado correspondan a la misma persona; sin embargo, la cercanía entre ambos hallazgos forma parte de las líneas de investigación. La Fiscalía General del Estado mantiene las indagatorias para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la víctima.

Un vehículo presuntamente perteneciente a una mujer reportada como desaparecida fue localizado la tarde de este martes en el cruce de las calles Hermanos Barragán y 26 de Julio, en la colonia 2 de Octubre, generando una fuerte movilización de autoridades.

Se trata de un automóvil Ford Fusion color gris, de modelo atrasado, el cual estaría relacionado con una pesquisa emitida desde el día de ayer por la desaparición de una mujer. El hallazgo ocurrió a escasa distancia del terreno baldío de la colonia Ladrilleros, donde horas antes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 35 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el vehículo y el cuerpo localizado correspondan a la misma persona; sin embargo, la cercanía entre ambos hallazgos forma parte de las líneas de investigación. La Fiscalía General del Estado mantiene las indagatorias para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la víctima.