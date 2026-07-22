Localizan a mujer semidesnuda sin vida en un terreno baldío de la colonia Ladrilleros

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue localizada sin vida la tarde de este martes en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Ramón Núñez, Lucha y Progreso, en la colonia Ladrilleros, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba semidesnuda y presentaba una lesión visible en la frente. Fueron elementos de la Policía Municipal quienes arribaron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias, confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la escena para preservar los indicios.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el procesamiento del área y las primeras investigaciones para establecer la identidad de la mujer, así como las circunstancias en las que ocurrió el deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.