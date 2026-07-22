Pumas remonta al Toluca y toma impulso antes del Campeón de Campeones

Los Pumas de la UNAM se recuperaron de un inicio titubeante ante los Diablos Rojos del Toluca y remontaron el encuentro ante los mexiquenses para llevarse el triunfo por 2-1.

En un partido correspondiente a la jornada 2 del torneo de Apertura 2026, los subcampeones del futbol mexicano sacaron la casta para sumar sus primeros puntos de la temporada en el estadio Nemesio Diez.

Los dirigidos por Antonio Mohamed fueron los primeros en generar opciones, siendo el brasileño Helinho, quien más veces se acercó a la portería universitaria.

La insistencia de los escarlatas tuvo su recompensa al minuto 14 cuando un error del portero costarricense Keylor Navas permitió que Jorge Díaz adelantara al equipo local.

Pumas no bajó los brazos e intentó empatar antes del descanso. La oportunidad más clara para los auriazules llegó cuando Uriel Antuna quedó solo dentro del área y conectó un remate de cabeza frente a Hugo González, pero no logró darle dirección a su disparo.

Navas sacó un par de remates que evitaron una ventaja mayor para los Diablos Rojos.

En el segundo tiempo las emociones continuaron con llegadas de ambos equipos.

Toluca estuvo cerca de ampliar la ventaja cuando Helinho se lanzó de tijera dentro del área, pero su remate se encontró con el muro defensivo de los Pumas.

Al minuto 57, Víctor Arteaga, ex jugador de Toluca, logró el empate para los visitantes tras sacar un potente disparo que dejó tendido al arquero mexiquense.

Con el momento anímico de su lado, Pumas concretó la remontada cuando Sebastián Córdova ganó el salto entre los defensas de los choriceros para conectar el cabezazo de la victoria por 2-1.

Los mexiquenses, que llegaron al partido ante los universitarios como terceros de la tabla, comenzaron con el pie derecho el torneo luego de imponerse 2-0 ante las Chivas en el estadio Akron gracias a las anotaciones de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Pumas, en tanto, tuvo un complicado inicio de temporada. Los universitarios iniciaron la era de Esteban Solari con una derrota por 0-3 ante el Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

Los juegos de Toluca y Cruz Azul se adelantaron al martes para darle mayor descanso a los equipos previo al partido del sábado donde disputarán el Campeón de Campeones, trofeo que enfrenta a los dos campeones más recientes del futbol mexicano.

El encuentro se jugará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos.