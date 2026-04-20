Weddings by Herick Lamas conmemora cinco años de su concepto “Wedding Weekend”

La firma Weddings by Herick Lamas celebró el quinto aniversario de su concepto “Wedding Weekend”, una propuesta que ha innovado en la industria de bodas destino en México al combinar ceremonias nupciales con experiencias tipo festival.



Con 15 años de trayectoria y más de mil bodas realizadas, la agencia se ha posicionado como una de las principales referentes del sector, destacando por su especialización en eventos en playa y por ofrecer experiencias personalizadas para cada pareja.



El “Wedding Weekend” se ha consolidado como un formato distintivo que transforma las bodas tradicionales en celebraciones de varios días, integrando música en vivo y actividades para los invitados en escenarios como el Hard Rock Hotel Riviera Maya. Este evento se lleva a cabo dos veces al año y ha logrado atraer a asistentes de distintas partes del mundo.



A lo largo de sus cinco años, el festival ha contado con la participación de diversos artistas reconocidos, entre ellos Mau y Ricky, José Manuel Figueroa, Mi Banda El Mexicano, Conjunto Primavera y La Factoría, entre otros, lo que ha reforzado su carácter de espectáculo musical.



De acuerdo con la organización, este aniversario también representa una etapa de expansión para la marca, con el objetivo de llevar este modelo a nuevas audiencias y fortalecer su presencia a nivel internacional dentro del segmento de bodas destino.



La próxima edición del “Wedding Weekend” se realizará del 30 de abril al 2 de mayo, y contará con presentaciones de El Coyote y su Banda Tierra Santa, La Sonora Dinamita y Alex Treviño, además de DJ OSSËLA.

Asimismo, ya se anunció una nueva fecha para el festival del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en la que se prevé la participación de artistas como Germán Montero y Banda Al Tiro, junto con otras sorpresas.



Con este modelo, Weddings by Herick Lamas busca seguir posicionando las bodas como experiencias integrales, en las que el entretenimiento y la convivencia se convierten en parte central de la celebración.