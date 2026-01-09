Vuelca vehículo y cae a arroyo en Punta Oriente; no hay lesionados

La noche de este viernes se registró un accidente vial con volcadura en el cruce de la calle Punta La Viña y el periférico Francisco R. Almada, en la colonia Punta Oriente.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un vehículo Chrysler Sebring circulaba sobre el periférico Francisco R. Almada y, al realizar una maniobra para incorporarse a la calle Punta La Viña, perdió el control de la unidad. El automóvil impactó y derribó un muro de contención, para posteriormente desbarrancarse al interior de un arroyo.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las labores necesarias para el retiro del vehículo.