Vuelca vehículo en Juan Pablo II; tres personas resultan lesionadas

La noche de este viernes se registró un accidente vial con volcadura en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle Industrial 10, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Chevrolet Zafiro circulaba sobre Juan Pablo II de sur a norte, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad, impactó contra el camellón central y terminó volcado sobre su toldo, invadiendo los carriles contrarios.

En el percance resultaron lesionadas tres personas: dos adultos y un menor de edad, quienes presentaron únicamente golpes y lesiones leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, mientras que elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, así como de coordinar el tráfico en la zona.