Vuelca su vehículo en el Periférico R. Almada

Un aparatoso accidente se registró sobre el Periférico R. Almada, luego de que el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta que circulaba de este a oeste perdiera el control del volante antes de llegar a la calle 38.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría ocurrido por el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir, lo que ocasionó que el automovilista terminara por volcar sobre la cinta asfáltica, generando alarma entre otros conductores que transitaban por la zona.

Tras la volcadura, el automóvil quedó con severos daños materiales y obstruyendo parcialmente la circulación, por lo que testigos realizaron el llamado al número de emergencias para solicitar apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para abanderar el área, controlar el tráfico y prevenir un segundo accidente mientras se retiraba la unidad siniestrada.

Finalmente, agentes de Vialidad recabaron la información necesaria y elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar con precisión las causas del accidente. No se reportaron personas con lesiones de consideración.