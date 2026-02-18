Vuelca tractocamión cargado con 30 toneladas de sorgo en la seccional Álvaro Obregón

Un tractocamión que transportaba 30 toneladas de silo de sorgo volcó la tarde de este miércoles en un camino rural de la seccional Álvaro Obregón, sin que se registraran personas lesionadas.

El reporte fue recibido a las 13:50 horas por la Subdirección de Seguridad y Vialidad, donde se alertó sobre un accidente tipo volcadura en la brecha que conecta el Campo Menonita Número 10 con el Campo Menonita Número 103.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron la pesada unidad volcada sobre su costado izquierdo, parcialmente sobre la terracería y parte de la carpeta asfáltica. El vehículo involucrado es un tractocamión marca International Motors, modelo 2008, color blanco, con placas del estado de Durango.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, un joven de 20 años, circulaba de oeste a este cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad, lo que derivó en el accidente. La velocidad a la que viajaba no fue precisada.

Las autoridades estimaron daños materiales aproximados en 40 mil pesos. El operador señaló que el vehículo cuenta con seguro por parte del propietario.

Elementos de vialidad realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para el retiro de la unidad y la liberación del camino.