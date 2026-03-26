Inauguran Exposición urbana “Del Barrio, Galería 2.0” edición 2026 en Museo Sebastián

La tarde de este jueves se engalanó con el arte del grafiti. En su edición 2026 el Instituto de Cultura del Municipio reunió a los mejores exponentes del barrio. Sus obras en tinta fina están a la muestra en el Museo Sebastián, Casa Siglo XIX y en Plaza de Armas.

Este proyecto nace de la visión y el trabajo del Centro de Asistencia para Grupos Endebles A.C. (CAGE). Pues son ellos quienes impulsan esta iniciativa con un objetivo claro: demostrar que el arte callejero documenta nuestra realidad y trasciende cualquier estigma de vandalismo.

En el evento se contó con las personalidades como la presidenta CAGE, el regidor Ernesto Ibarra, Fernanda Bencomo, titular del ICM y Rafael Loera.

Fernanda Bencomo, titular de Cultura del Municipio expresó que: “Del barrio, galería 2.0, no es solo una exposición, es un puente, un puente entre contextos entre miradas, entre quienes crean desde su realidad cotidiana y quienes hoy tenemos la oportunidad de acercarnos, comprender

y dialogar con ella desde este espacio. Desde el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, celebramos profundamente este tipo de iniciativas que amplían la conversación cultural y abren espacios a expresiones que históricamente no siempre han tenido cabida en los recintos artísticos tradicionales. Creemos firmemente que la cultura debe ser incluyente, diversa y representativa de todas las voces que construyen nuestra comunidad. Quiero reconocer, por supuesto y agradecer al alcalde Marco Bonilla y al gobierno municipal de Chihuahua por su apertura y compromiso para impulsar proyectos que acercan el arte a la ciudadanía, pero también que permiten que nuevas narrativas como las que hoy vemos aquí formen parte de la vida cultural de nuestra capital. Esa visión es la que nos permite seguir construyendo una ciudad donde el arte no excluye, sino que integra, donde la cultura no se limita, sino que se expande”.