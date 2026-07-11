Vuelca conductor tras chocar contra dos vehículos estacionados en la colonia Villa Juárez

Un joven de 23 años de edad terminó con lesiones leves y fue detenido luego de protagonizar un aparatoso accidente vial la noche de este sábado en la colonia Villa Juárez, donde impactó su vehículo contra dos automóviles que se encontraban estacionados.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un Dodge Stratus circulaba de norte a sur sobre la calle Guadalupe Victoria y, entre las calles Séptima y Novena, perdió el control de la unidad y chocó contra la parte trasera de un Nissan Altima negro estacionado. A consecuencia del impacto, el Altima fue proyectado contra un Nissan Tsuru que también se encontraba debidamente estacionado.

Tras la colisión, el Dodge Stratus terminó volcado sobre su toldo. Paramédicos de URGE brindaron las primeras atenciones al conductor, quien no requirió ser trasladado a un hospital. El joven quedó en calidad de detenido, mientras que agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.