Acompaña alcalde Marco Bonilla a jinetes que participan en la Cabalgata Villista en su último recorrido dentro de la ciudad

Partieron desde Palacio de Gobierno con destino a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua donde pernoctarán esta noche

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2026.- En el recorrido que los jinetes hacen en su cruce por la ciudad de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla acompañó a los participantes en el último recorrido por las calles de la Capital, antes de partir a la zona rural donde continuará la travesía de cruzar el estado desde Juárez a Parral.

Marco Bonilla, estuvo acompañado del organizador del evento, don José Miguel Salcido Romero, Organizador de la Gran Cabalgata Villista, además de los alcaldes de Parral, Salvador Carreón, quien manifestó estar listo para recibir a todos los participantes en la capital del mundo el próximo 18 de julio.

También alcaldes de la región estuvieron presentes para acompañar a los jinetes de sus municipios que participaron en este tramo que inició desde Palacio de Gobierno hasta la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.