Rinde Santa Isabel homenaje a padres de familia con cabalgata

Para brindar homenaje a los padres de familia, el Municipio de Santa Isabel organizó unos festejos que iniciaron con una cabalgata en la que participaron las principales comunidades rurales, y terminó con un convivio en el que hubo obsequios a manera de rifas: de herramientas y monturas para caballos y dos potrancas finas.

El alcalde Fernando Ortega comentó que este tipo de festejos los ha venido realizando a lo largo de toda su administración; es una forma de rendirle honor a los pilares de los hogares de Santa Isabel, quienes con su esfuerzo cotidiano llevan el sustento a sus familias.

El festejo a los padres de familia de Santa Isabel se puede hacer cualquier día del año, comentó Fernando Ortega. En esta ocasión se organizó una cabalgata que inició desde Santa Ana, y culminó en el carril Race Track, en donde ya había comida dispuesta para las cientos de personas que participaron en la actividad.

El alcalde Fernando Ortega aprovechó para anunciar que próximamente se pondrán en funcionamiento algunas obras de mucha importancia para Santa Isabel, tales como la remodelación del Panteón Municipal, la construcción del salón de usos múltiples del Rancho de Rosas, la construcción de la calle principal de La Vieja Estación, así como la remodelación en su totalidad de la plaza principal. Todo, dijo el alcalde, se ha logrado gracias al apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván

Los obsequios fueron dos potrancas de muy buena raza del Criadero DON MIGUEL con domicilio en La Paz Gran Morelos, con un valor cada una de $60,000, dos monturas, un generador eléctrico, soldadoras, peroles, entre varios regalos más.

¡Se vieron vecinos de las comunidades de Lajas, Santa Ana, Rancho Palacio, Santa Rosa, Rancho de Rosas, El Lugo, El Ranchito y del mismo Santa Isabel!, quienes disfrutaron de una tarde de sana convivencia. Que la amistad siga prevaleciendo en nuestra comunidad, dijo el alcalde a los asistentes.