Conductor presuntamente ebrio de la JMAS provoca carambola en la Vialidad Sacramento; deja tres lesionados

Un aparatoso choque entre tres vehículos se registró la noche de este sábado en el cruce de la Vialidad Sacramento y Monte Albán, a la altura de la colonia Quintas Carolinas, luego de que presuntamente el conductor de una unidad oficial de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) omitiera la luz roja del semáforo y provocara el accidente.

En el percance participaron un automóvil Chevrolet Malibú, una pickup Chevrolet Silverado de la JMAS con número económico M-090 y una Chevrolet Colorado de cuatro puertas. De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad oficial circulaba de sur a norte por la Vialidad Sacramento y, al llegar al cruce con Monte Albán, no respetó la señal luminosa, impactando primero el costado derecho del Malibú y posteriormente a la pickup Colorado. Trascendió que el conductor de la Silverado presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Paramédicos de URGE brindaron atención a tres personas lesionadas en el lugar; ninguna requirió traslado a un hospital. Uno de los afectados presentó una herida cortante a la altura de la ceja. Agentes de la Policía Vial acudieron para elaborar el reporte correspondiente, realizar el peritaje y deslindar responsabilidades por el accidente.