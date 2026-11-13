Voy a esperar a que el PAN decida lo que tenga que decidir; estamos unidos: Manque por candidatura a la alcaldía de la capital

La diputada federal del PAN, Manque Granados, reveló que respecto a sus aspiraciones a ser la candidata a la alcaldía de Chihuahua capital, va a esperar lo que decida el partido, además de resaltar que están unidos.

Al ser cuestionada respecto a la reunión que ayer sostuvo el Sistema PAN en el municipio de Chihuahua, la cual se realizó en la sede de la coordinación de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Manque Granados dijo que se trató “el tema del presupuesto, el tema del INE también, pues son cosas que tenemos que hablar entre legisladores porque no estamos desconectados los diputados y las diputadas locales con los federales, entonces estuvimos discutiendo estos temas, pues qué es lo que viene para Chihuahua, ahora sí que rubro por rubro y fue una reunión muy puntual donde abordamos eso. Siempre es importante ver cómo están las finanzas en el municipio de Chihuahua”.

Asimismo, Granados aclaró que “no se habló nada de candidaturas, simplemente fue una reunión de hablar del presupuesto. Estábamos ahí muchos panistas que nos queremos mucho, así que estamos unidos”.

Respecto a sus aspiraciones para ser candidata a la alcaldía, la diputada federal panista expresó que va “a esperar a que el PAN decida lo que tenga que decidir. Esa es una parte también de lo que va a estar haciendo Marcelo Torres Cofiño, delegado político del CEN. Mi trabajo ahorita es como diputada federal”.

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