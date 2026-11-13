Invita la Línea Ciudadana *2232 de FICOSEC a realizar compras seguras

• Comparte información preventiva para evitar ser víctimas de fraude.

• Llama a sensibilizarse sobre las compras y cuidar la economía familiar.

• Quienes necesiten apoyo legal o psicológico pueden llamar sin costo al *2232 o mandar WhatsApp al 614 545 15 29.

La Línea Ciudadana *2232 de FICOSEC hace un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones al momento de hacer compras durante el Buen Fin.

Con el objetivo de cuidar la economía estableciendo presupuestos y límites de compras, pero al mismo tiempo evitar ser víctima del delito de fraude, la Línea Ciudadana invita a la ciudadanía a prevenir en dos vías. Por un lado: evitar gastos innecesarios y planear el presupuesto para realizar compras sabias; verificar la capacidad de pago; comparar precios en diferentes establecimientos y elegir la opción más conveniente.

Por otro, para no caer en ofertas engañosas, pide: desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten información sensible como datos bancarios o contraseñas personales; verificar que la página en donde harás las compras sea oficial; no abrir enlaces sospechosos; revisar continuamente los estados de cuenta; evitar realizar compras conectado ante una red de Wi- Fi pública.

Este proyecto brinda asesoría jurídica y psicológica gratuita a la población a través de la marcación *2232 y en el WhatsApp 614 545 15 29; por lo que, de requerir apoyo u orientación, personal experto en dichas áreas puede atender a su llamada de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs., y los sábados de 9:00 a 15:00 hrs.