Investigan colapso de barda en Bosques Boreales; exigirán peritajes a constructoras

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que se investigará el colapso de una barda de aproximadamente 50 metros en el fraccionamiento Bosques Boreales 2, incidente que ocasionó afectaciones en alrededor de cinco viviendas, con el objetivo de determinar las causas y deslindar responsabilidades entre las empresas constructoras involucradas.

El funcionario capitalino señaló que no se registraron personas lesionadas y que, hasta el momento, no existe un riesgo mayor para los habitantes. Explicó que personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudió de inmediato al lugar, donde acordonó el área y estableció un perímetro de seguridad para proteger a las familias de las viviendas afectadas.

Fuentes dejó claro que entre los factores que serán analizados se encuentra la humedad del terreno, así como los trabajos de construcción de una plaza comercial que se desarrolla en la parte posterior del fraccionamiento, por lo que se realizarán las investigaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, informó que se solicitó a las dos empresas involucradas, tanto la encargada del desarrollo habitacional como la responsable de la construcción de la plaza comercial, que presenten sus respectivos peritajes. Los resultados serán compartidos para esclarecer las causas del desplome, deslindar responsabilidades y procurar un acuerdo entre las partes.