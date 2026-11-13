Inoperante, convenio federal para personas con discapacidad; desaparecía Secretaría de Desarrollo Humano: Carrillo

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo reiteró que resulta inviable que Chihuahua se adhiera al programa de apoyo universal para personas con discapacidad del Gobierno Federal pues la cantidad de dinero que tendría que poner el Estado implicaría la desaparición de la dependencia a su cargo.

Consideró que se trata más de un golpeteo político a tráves de una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza en términos presupuestales.

Explicó que dicho programa solicita a los gobiernos estatales aportar el 50 por ciento del dinero que se requeriría para brindarle un apoyo a todas las personas con algún tipo de discapacidad, cantidad que no es posible aportarla desde el Presupuesto Estatal.

Jesús Carrillo consideró que si la Federación tuviera voluntad de ayudar, ellos podrían empezar con un esquema distinto de aportación pues disponen de muchos más recursos que el Estado y además, han recortado el presupuesto para Chihuahua en los últimos años.

“La gobernadora ha sido muy clara, en los términos en que se está señalando que podría ser este convenio, pues simplemente no es operante. Lo que se está pidiendo así de golpe sería prácticamente desaparecer la Secretaría de Desarrollo humano y Bien Común y si bien estamos de acuerdo en que hay que atender a las personas con discapacidad y ha sido el grupo poblacional al que más se le atiende, además de la niñez, nuestras personas con discapacidad son nuestro segundo beneficiario más grande”.