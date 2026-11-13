UACH fue sede del Campeonato Regional de Robótica y Habilidades STEM 2026

Estudiantes de educación media superior y superior obtuvieron reconocimientos en distintas categorías de robótica, inteligencia artificial e innovación tecnológica.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fue sede del Campeonato Regional Chihuahua Zona Centro-Sur de Robótica y Habilidades STEM 2026, encuentro que reunió a niñas, niños y jóvenes de distintos planteles educativos para poner a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Durante la jornada, las y los participantes demostraron su talento mediante retos de robótica, programación, inteligencia artificial y otras disciplinas tecnológicas, en una competencia que permitió reconocer el trabajo, la preparación y el ingenio de los equipos participantes.

En la ceremonia inaugural, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, dio la bienvenida a las y los estudiantes y destacó la importancia de generar espacios que despierten el interés de las nuevas generaciones por el conocimiento científico, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte y en representación de la gobernadora Maru Campos, el Ing. Walter Zamarrón, coordinador de Política Digital y presidente del Consejo STEM, agradeció la participación de las y los estudiantes y reconoció el compromiso de docentes, familias, instituciones y autoridades, cuyo trabajo conjunto impulsa el desarrollo de habilidades STEM en las nuevas generaciones.

El campeonato fue impulsado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación de Política Digital y el Consejo Técnico para la Operación de los Centros de Desarrollo de Competencias STEM, en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y la Academia STEM Iberoamérica.

Como parte del programa inaugural, estudiantes del Colegio de Bachilleres ofrecieron presentaciones artísticas y musicales, además de una exhibición de porra acrobática a cargo del Plantel 10, cuyos integrantes son actuales campeones nacionales.

Entre los resultados de la competencia destacaron los siguientes equipos y participantes:

VEX V5 (Media Superior)

Excellent Award y Skills Champion: 97673X AXOLOTL (CECyTECH 11, Ciudad del Conocimiento).

Tournament Champions: 97673X AXOLOTL y 97673Z ZNOOPYS (CECyTECH 11).

Tournament Finalists:

81422C LIBERTADORES C (CECyTECH 22).

340447A OSOS GIRLS (COBACH 10).

Judges Award: 75403A BERRENDOS GIRLS (COBACH 16).

VEX U (Universidad)

Excellent Award y Skills Champion: TCMG6 (Universidad Tecnológica de Camargo).

Tournament Champions: UACH1 (Universidad Autónoma de Chihuahua).

Tournament Finalist: ITCDJ1 (Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez).

Judges Award: UTCHS1 (Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur).

VEX IQ

Excellent Award: 14464A COSMO.

Skills Champion: 17632A IRON CORE.

VEX AIR DRONES

Excellent Award: ÁGUILA 1 (COBACH 6).

Robótica Colaborativa.

Primer lugar, categoría Básico: BULLDOGS (CBTIS 112).

Primer lugar, categoría Avanzado: RGB (Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur).

Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT).

Primer lugar, categoría Básico: COBACH 13 RAPTORS.

Primer lugar, categoría Avanzado: MELOCOTONES IoT.

Con su participación como sede, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su disposición para colaborar en iniciativas que promuevan la formación integral, el pensamiento científico y el desarrollo de competencias tecnológicas, al tiempo que contribuye a generar oportunidades para que las juventudes fortalezcan su preparación académica y profesional.