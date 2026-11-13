Se han exportado a la fecha 28 mil cabezas de ganado

Juan Carlos Flores Marquez, jefe de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer que la exportación de ganado continua y hasta hoy van exportadas 28 mil cabezas de ganado.

Chihuahua ya cuenta con dos puertos abiertos para la exportación de ganado, en San Jerónimo y Palomas en donde pasan el ganado con los debidos procesos de inspección contra el gusano barrenador.

“Va muy bien, y ahora sí, ya digamos que ya están al tope ambos puertos anteriormente en Palomas tenemos 750 diarias y en San Jerónimo 1300 están llegando poquitas más, hay días que con los cortes que se hacen en inspección baja un poquito cruce, pero ya por ejemplo arriba de San Jerónimo todos los días cruzan arriba de mí y en palomas todos los días arriba 700”, comentó.

Hasta el día de hasta el lunes en los dos puertos, se habían registrado 28 mil cabeza de ganado en exportación, aun existe un rezago del cual creen que se podrá normalizar para marzo del año entra si sigue todo con normalidad.

“Pero, pues no dejas un embudo o recordemos que también antes del cierre de frontera por tema de gusano, que teníamos cruces por San Jerónimo de 3200 diarias, por Palomas se cruzaban hasta 1500 diarias, lo mismo por Pinala. Claro que ambos estos últimos dos puertos tenían cruce nada más tres días por semana, pero aún así, pues había días de 7000 o 8000 en los tres puertos, entonces eso buscamos que se logren en un futuro”, comentó.

Se espera lograr tener estas cifras, debido a que la infraestructura en Palomas falta adecuar poco a poco con más corrales en la zona de inspección en Palomas y más adecuaciones,