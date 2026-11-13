Incumplió AMLO promesa de renovar acueducto en Bocoyna: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió la renovación del acueducto Situruachi-Bocoyna, sin embargo, por falta de voluntad el proyecto nunca se llevó a cabo.

Recordó que AMLO aseguró en más de una ocasión que la renovación del acueducto sería uno de sus proyectos presidenciables e incluso, se consiguió una clave en la Secretaría de Hacienda para asignarle presupuesto, aspecto que es díficil de conseguir.

El proyecto implicaba mover el acuerdo por la carretera que conduce a la cabecera de Bocoyna para evitar conexiones ilegales, para aprovechar el agua de la presa Situruachi, que es una de las pocas que se utiliza específicamente para consumo doméstico.

Mario Mata consideró importante que las y los legisladores que representan a Chihuahua luchen por un presupuesto para renovar el acueducto, monto que ronda los 600 millones de pesos y que, tomando en cuenta que el Presupuesto de Egresos Federal implica billones de pesos, es una cantidad que podría cubrirse sin problema.

Cabe señalar que actualmente la región de Bocoyna sufre desabasto de agua potable debido a que se dejó de pagar los gastos de operación del acueducto por parte de la Presidencia Municipal, aunado a que se dejó de dar mantenimiento a la plata potabilizadora y a 4 tipos de bombeo por lo que actualmente, la parte del equipo que funciona abastece únicamente al poblado de San Juanito.