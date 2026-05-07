Volcadura en carretera Delicias–Chihuahua deja daños materiales

Un tráiler de doble remolque que transportaba cebolla volcó sobre la carretera Delicias-sur norte, a la altura del kilómetro 186+600, luego de que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.

De acuerdo con el reporte, el tractocamión salió del camino y terminó volcado sobre su costado derecho, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y parte de la carga.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar y se hicieron cargo de tomar nota del accidente, así como de coordinar las maniobras correspondientes en la zona.