“Vivirán siempre en nuestros corazones”: Camilo Séptimo se despide de su tecladista y fundador

La banda Camilo Séptimo despidió a su fundador y tecladista, Jonathan Meléndez Ochoa, luego que fuera asesinado junto a su familia dentro de su casa en Atizapán de Zaragoza este 1 de septiembre.

A través de su cuenta de Instagram, la banda publicó una esquela y una carta para el músico asesinado, su esposa y su hija.

“Vivirán por siempre en nuestros corazones”, señaló la agrupación. Asimismo, destacó que recordarán a su fundador con “inmenso amor y gratitud”.

Los miembros de Camilo Séptimo, formado además por Manuel Mendoza y Erik Vázquez, informaron que acompañan a la familia y amigos de Jonathan Meléndez “en este momento de enorme tristeza”.

“Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, señaló el escrito.

Además, el agrupamiento dio el pésame a familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con la familia y sería la otra víctima mortal del aparente ataque armado directo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, uno de los dos hombres aprehendidos tras el multihomicidio sería socio del músico.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, señaló Harfuch en una publicación de X.