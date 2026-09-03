“Ceuta somos todos”: miles de españoles se movilizan tras la crisis migratoria

Miles de personas se manifestaron el miércoles en varias localidades españolas en apoyo a los habitantes de la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y en protesta por la crisis desatada por la entrada de más de 70,000 migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.

MEGA PROTESTAS EN ESPAÑA POR CEUTA Decenas de miles de personas salieron a las calles en más de 260 municipios para apoyar a Ceuta y protestar contra la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Las mayores concentraciones se registraron en varias grandes ciudades. En… pic.twitter.com/6Id0dQlILe — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 2, 2026

La ciudad, fronteriza de Marruecos, vive una grave crisis socioeconómica y problemas de seguridad desde hace más de un mes ya que, aunque la mayoría de las personas que entraron en la ciudad regresaron posteriormente a Marruecos, unas 5,000, entre inmigrantes magrebíes y subsaharianos, permanecen aún en la localidad, según los datos del Gobierno español.

En Madrid, los líderes del principal partido de la oposición (el conservador PP) y los del ultraderechista VOX se sumaron a la movilización y los manifestantes reclamaron a gritos la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), leyó un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España. “Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás”, afirmó Almeida, mientras en la plaza se sucedían los insultos a Sánchez.

Entre una multitud de banderas de España, Almeida reclamó una respuesta del Estado y de la UE, pidió el retorno “efectivo” de todos aquellos que entraron de manera ilegal en Ceuta y defendió una convivencia basada en el respeto, sin odio ni enfrentamiento, ponderando los derechos humanos y también la seguridad y las fronteras.

“Ceuta somos todos”, clamó el alcalde madrileño antes de concluir con un “Viva Ceuta, viva España”.

En Ceuta, miles de ceutíes, en una cifra superior a las 25,000 personas, salieron a las calles, todos ellos con banderas de España y de Ceuta. La manifestación recorrió las calles bajo el lema ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’. En la ciudad era día inhábil al celebrarse precisamente el “Día de la Autonomía”.

Los participantes, entre los que se encontraban vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portaban numerosas banderas de Ceuta y de España, que llenaron las calles en una jornada en la que la ciudad reclamó respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

Además de la concentración en Cibeles, Madrid vivió una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados, que acabó disuelta por enfrentamientos con grupos ultra y con cuatro detenidos y cuatro policías heridos.

Medios españoles reportaron la presencia de miembros de organizaciones ultraderechistas, que gritaron consignas racistas. Además, un grupo de personas agredió a periodistas de Televisión Española (TVE) y La Sexta, lo que motivó la intervención de la policía para evitar un incidente mayor.

Otra concentración, esta más pequeña, se celebró en la cercana plaza de Callao, bajo el lema “Paremos los pies al racismo”, en la que participaron dirigentes de Podemos e Izquierda Unidas.

En Barcelona, dos concentraciones de signo contrario coincidieron en el centro de la ciudad, separadas por un amplio dispositivo policial. La plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme convocó una concentración bajo el lema “No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal”.

En la misma plaza se concentraron también los convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, a la que acudieron representantes de PP y VOX.

Previamente, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, presidió en esta ciudad autónoma el acto institucional por el Día de Ceuta, al que asistieron dos ministros del Gobierno y el jefe de la oposición.

Vivas alegó que Ceuta “está en peligro pero sigue en pié”, tras lo cual pidió medidas para volver “cuanto antes” a la normalidad con la expulsión de todos los que entraron ilegalmente en la ciudad y que aún permanecen allí.