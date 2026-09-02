Concluyen techumbre del Cecytech Santa Isabel tras años de gestiones

Santa Isabel, Chihuahua.— El presidente municipal de Santa Isabel, Fernando Ortega, encabezó una agenda de trabajo acompañado por funcionarios estatales y municipales, durante la cual se inauguró la techumbre del Cecytech Santa Isabel, una obra financiada con la participación del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

En representación de la gobernadora Maru Campos, acudió José de Jesús Granillo. También participaron Isidoro Tapia, director del plantel; Adriana Ruiz, directora general del Cecytech; y Sandra Romero, síndica municipal, entre otros funcionarios, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Durante el acto inaugural, el alcalde Fernando Ortega destacó que la construcción de la techumbre concluyó en aproximadamente dos meses; sin embargo, subrayó que el proyecto fue resultado de varios años de gestión ante las autoridades estatales.

Ortega explicó que la obra constituía una demanda recurrente de la comunidad estudiantil, ya que las y los alumnos necesitaban un espacio digno y protegido para realizar actividades académicas, deportivas, cívicas y culturales.

El presidente municipal relató que solicitó personalmente el apoyo de la gobernadora Maru Campos para hacer realidad la edificación de la techumbre. Señaló que, al plantearle la necesidad de esta obra, la mandataria estatal respondió de inmediato de manera afirmativa y se comprometió a respaldar el proyecto.

“La obra se terminó en dos meses, pero detrás de ella hay muchos años de gestión. Yo personalmente le pedí a la gobernadora Maru Campos su apoyo para construir esta techumbre, porque era una demanda muy solicitada por todos los estudiantes, y ella inmediatamente dijo que sí”, expresó el alcalde.

El edil agradeció a la gobernadora por atender la petición y reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Santa Isabel. Asimismo, resaltó que la conclusión de la obra demuestra que la gestión y el trabajo conjunto permiten responder a las necesidades prioritarias de la población.

Por su parte, representantes del Cecytech destacaron que la techumbre beneficiará directamente a la comunidad escolar y contribuirá a mejorar las condiciones en las que estudian las y los jóvenes de Santa Isabel.

Durante su intervención, José de Jesús Granillo compartió también sus orígenes en la comunidad de Santa Rosa, Santa Isabel, y señaló la importancia de fortalecer los vínculos entre las autoridades estatales, municipales y la ciudadanía.

Revisan obras en comunidades

Como parte de la agenda de trabajo, el alcalde y los funcionarios estatales supervisaron otros proyectos en distintas comunidades del municipio. Entre ellos se encuentra la construcción de un nuevo puente, ya que el anterior contaba con aproximadamente 50 años de antigüedad. Esta infraestructura comunica a Boquilla del Río, La Aldea y la parroquia del Padre Maldonado.

Esta infraestructura es considerada de gran importancia para la movilidad de las familias, el traslado de estudiantes y trabajadores, así como para las actividades productivas de la región.

El alcalde dijo también que se realizan obras y acciones en San Miguel, Rancho Palacio, Santana y otras comunidades.

Fernando Ortega señaló que las inversiones realizadas en Santa Isabel provienen tanto del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento, y afirmó que continuará gestionando recursos para atender las necesidades de las comunidades.

Finalmente, las autoridades refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente y de impulsar obras en materia educativa, vial, deportiva y de infraestructura comunitaria, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias de Santa Isabel.

Por último, se inauguró la obra de un muro de contención de más de 100 metros de longitud y dos metros de altura, con el objetivo de evitar que las aguas caudalosas de un arroyo invadan el único camino rural que comunica a varias comunidades del área de Boquilla del Río.

La obra busca proteger esta importante vía de comunicación durante la temporada de lluvias y garantizar el tránsito de las familias, estudiantes, trabajadores y productores de la región. Las autoridades señalaron que el muro representa una respuesta a una necesidad prioritaria de los habitantes, quienes durante años habían enfrentado problemas para trasladarse cuando aumentaba el caudal del arroyo.

Con esta obra, sumada a la techumbre del Cecytech Santa Isabel y a las acciones que se desarrollan en San Miguel, Rancho Palacio, Santana y la unidad deportiva, concluyó la agenda de trabajo encabezada por el alcalde Fernando Ortega, con la participación de funcionarios estatales y municipales.

El presidente municipal destacó que estas inversiones son resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, y reiteró que continuará gestionando recursos para atender las necesidades de las comunidades rurales de Santa Isabel.